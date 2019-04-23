Ще не вмерла? Кобзон призывал Донбасс петь украинский гимн после своей смерти

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Давнее заявление Иосифа могло стать, скорее пророчеством, чем напутствием. Интерпретация его слов Бориславом Берёзой уже менее чем через год оправдали себя.

Иосиф Кобзон – известный народный артист Российской Федерации и СССР, незадолго до своей смерти (30 марта 2018 года) заявил, то, что может осуществиться совсем скоро.

«Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я».

Напомним, что Иосиф Кобзон напрямую связан с Украиной. Еще в 2013 году, во время пребывания с концертом в Львове, заявил, что несколько лет своего детства провел этом городе, кроме этого он сам говорил, как гордится тем, что он - Герой Донецкой народной республики. Также Кобзон постоянно выражал свое неприятие Украинской власти и выступал против нее.

После этих заявлений и своей смерти, политический деятель Украины «правого сектора» Борислав Береза, в социальное сети Facebook пожелал всем сепаратистам поскорее встретиться с Кобзоном. Автор высказывания решил, что говорить о покойниках нужно хорошо и поблагодарил Иосифа за то, что тот приблизил исполнения украинского гимна в Донецке своей кончиной.

«О покойниках либо хорошее, либо ничего. Поэтому хорошее. Спасибо Иосиф Давыдович, что выполнили часть своего предсказания и приблизили момент когда в Донецке зазвучит украинский гимн. А тем бурятско-сепарским жителям Донецка, которые против звучания в городе «Еще не умерла Украины и Слава, и Воля» желаю как можно более скорой встречи с Кобзоном. Сами не справитесь – ВСУ поможет!»

Напомним, за то, что Кобзон получил титул народного артиста Донецка и поддержку своей родины, ему запретили въезд на территорию Украины и лишили его всех почестей в этой стране. Многие стали считать то, что Иосиф напророчил свою скорую смерть, высказывании о пениях украинского гимна на родине Иосифа Кобзона.