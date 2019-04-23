«Украинский президент не сможет на это повлиять»: Крым останется российским при любом президенте Украины

Сегодня, 02:49

Как заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, вне зависимости от того, кто является президентом Украины, Крым всё равно является регионом Российской Федерации и этого уже не изменить.

Заявление Поклонской является комментарием победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского. Будучи уроженцем русскоязычной части Украины, Зеленский снискал себе высокую популярность и поддержку среди жителей восточной и юго-восточной частей раздираемой гражданской войной Украины. В данных регионах, поддержка Зеленского на президентских выборах составила выше 80% голосов.

Такой высокий уровень поддержки в самых проблемных для современного Киева регионах сразу же позволил многим говорить о том, что при новом президенте Украины произойдёт радикальное изменение во взаимоотношениях Киева с Донбассом и Крымом.

Вместе с тем, параллельно тому, как на Украине возобновились обсуждения возвращения Крыма и Донбасса в состав страны, в России у некоторых политиков возникло желание лишний раз подчеркнуть, что Крым нельзя передать обратно в состав Украины. Бывшая прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы от Республики Крым, Наталья Поклонская заявила, что Крым останется российским при любом президенте Украины.

По её словам, народ Крыма выразил своё желание войти в состав России и жить в России на крымском референдуме 2014 года. Последующие события, связанные как с блокадой Киевом Крыма, так и с боевыми действиями на Юго-востоке Украины показали, что украинские власть и общество не хотят видеть в жителях Крыма своих соотечественников, что лишний раз укрепило в жителях Крыма идею единства с Россией и, как выразилась сама Поклонская, «Украинский президент не сможет на это повлиять».