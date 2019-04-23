Митинг в поддержку Порошенко. Бывший президент Украины собирается вернуть рабочее место

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После провальной попытки продлить свой срок президентства Порошенко планирует баллотироваться в главы Украины в очередной раз.

После того как Петр Порошенко проиграл выборы, президентом Украины стал Владимир Зеленский, и совсем скоро он приступит к своей работе. Однако Порошенко заявил, что не собирается сдаваться и уходить из политики и намерен снова баллотироваться в главы страны.

В столице Украины был проведен митинг в поддержку Петра Порошенко куда пришло не мало граждан. Возле здания Администрации города бывший президент произнес речь народу, которая говорила о том, что политическая деятельность Петра будет продолжаться, кроме этого, через пять лет он снова будет участвовать в выборах в 2024 году.

В свою очередь Владимир Зеленский говорил во время дебатов, что не собирается занимать пост президента больше одного года, однако он сделает все, чтобы Порошенко и его люди не пришли к власти в очередной раз. Зеленский отдаст ему президентство лишь в том случае, если этого захотят сами граждане.

Уже в следующем месяце Порошенко придется покинуть здание администрации и уступить место Владимиру Зеленскому, так как после выборов ему еще нужно отработать в течении 30 дней. Новый президент Украины заявил о том, что намерен перенести Администрацию города в более открытое место, нежели в котором оно находится сейчас.