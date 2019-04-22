«Икру они ложкой едят»: Госдума «обиделась» на Comedy club из-за обилия шуток над депутатами

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Юмористы «перегибают» палку и слишком часто уделяют внимание благосостоянию депутатов, считает один из политиков.

Молодой депутат Госдумы Василий Власов считает, что в Comedy Сlub слишком много шуток об общественных деятелях. Так, он считает, что сценки слишком обидные и хотелось бы, чтобы их было поменьше.

«Это отвратительно. Шутят про депутатов всё время: во всём они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», - поделился 23-летний политик.

К примеру, Семён Слепаков достаточно знаменит своими песнями о том, как живет население России и высмеиванием российских депутатов и чиновников. Однако стоит отметить, что люди бы не смеялись, если бы это не были насущные проблемы. К тому же, не стоило бы принимать близко к сердцу пародии, так как они зачастую утрированы и не имеют такого большого значения, как думает Власов. С другой стороны, это в определенной степени дискредитирует нынешнюю власть, но в этом случае чиновникам стоит не давать повода для шуток и комедийных номеров своими, порой, провокационными действиями или заявлениями.

Таким образом, можно сказать, что Госдума в определенной степени «обиделась» на Comedy club из-за обилия шуток над депутатами, но эти пародии стоит понимать только как комедийный номер и не более, ведь эта программа кому-то, возможно, дает своеобразную «отдушину» для эмоциональной разрядки и посмеявшись от души гражданин перестает воспринимать какие-то бюрократические сюжеты настолько остро, как мог бы, с точки зрения психологии.