«Чёрная метка» ЛДПР: Путин не пускает Жириновского в Сирию из-за «проклятья» друзей России

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Саддам Хуссейн, Муаммар Каддафи вскоре после «дружбы» с Владимиром Жириновским были свергнуты и казнены. Сербский лидер Радован Караджич – арестован и осужден Международным трибуналом, что никак нельзя занести в актив руководству России.

Владимир Вольфович Жириновский за время, проведённое в политике, прослыл несокрушимым борцом за права русского народа. Лидер ЛДПР в последние годы всё больше сконцентрирован на внутренних проблемах россиян, но многие помнят, что когда-то политик вовсю «колесил» по миру и налаживал отношения с лидерами дружественных России стран. Среди таковых были, в том числе, Ливия, Ирак и бывшая Югославия. Как известно, все эти государства в итоге пережили кровопролитные войны и пали под натиском Запада. Есть ли в этом всём некая «чёрная метка» ЛДПР? Может быть, из-за неё Владимир Путин не пускает Жириновского к друзьям России?

Владимир Вольфович в своё время гордился дружбой с президентом Ирака Саддамом Хуссейном и лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Они всегда тепло принимали Жириновского у себя дома и одаривали его ценными подарками, однако сам политик, похоже, предзнаменовал им лишь беду.

В 2002 году лидер ЛДПР активно навещал Хуссейна в Багдаде, а уже менее, чем через год Ирак пал, сам лидер при этом был арестован американцами, впоследствии – казнён. Во время волнений в Ливии весной 2011 года Жириновский высказал желание посетить охваченную войной страну и поддержать Муаммара Каддафи. Лидер ЛДПР публично заявил о намерении отправить к нему своих депутатов и журналистов. Через полгода Каддафи был зверски убит разъярённой толпой при помощи стран НАТО и их союзников.

Мало кто знает, что Жириновский ещё до истории с Хуссейном и Каддафи активно помогал сербским ополченцам в Боснии в середине 90-х. По крайней мере, так утверждала пресса, ссылаясь на заявления итальянской прокуратуры. Якобы лидер ЛДПР был причастен к поставкам российского оружия армии боснийских сербов под руководством Радована Караджича. Сообщалось, что в 2000 году компаньонам Жириновского суд Венеции вынес суровые приговоры за эту кампанию, а сам Караджич вынужден был бежать. Впоследствии он был арестован и осуждён Международным трибуналом по обвинению в массовом убийстве боснийских мусульман. То есть «проклятье» Жириновского и здесь могло сыграть свою роль.

Разумеется, ни о какой магии и мистическом наговоре речи не идёт. Однако руководство России и лично президент Путин в определённый момент после падения режимов Каддафи, Хуссейна и прочих провалов внешней политики, могли разочароваться в дипломатических навыках Жириновского. Очевидно, что в Ливии, Боснии и Ираке лидер ЛДПР действовал если не по указке, то с позволения российского руководства. Вполне логично, что после внешнеполитических «успехов» Жириновского, того самого «проклятья», которое пало на друзей России после его переговоров, Владимир Путин не пускает политика в Сирию и другие проблемные регионы.

Однажды Жириновский похвастал журналистам, что у него есть целая коллекция подарков от зарубежных политиков, лидеров стран. Но вот от Башара Асада получить что-либо лидеру ЛДПР не удалось. Политик списывал это на ревность к Ираку и молодость сирийского лидера. Сегодня Асада уже смело можно называть зрелым политиком, «ревновать» Жириновского ему уже не к кому. Однако лидер ЛДПР до сих пор не стал желанным гостем и другом Сирии, не дождался подарка от верных союзников. Может быть потому, что после истории с Хуссейном и Каддафи его не хотят пускать в Дамаск?