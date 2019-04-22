Доверяет только Путину и РЖД: Ким Чен Ын на встрече с президентом России далеко не уйдёт от железной дороги

Сегодня, 18:01

Бронепоезд лидера КНДР, вероятно, будет дежурить в двух минутах езды от места его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже 25 апреля во Владивостоке, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. В Дальневосточном федеральном университете на острове Русском, где якобы и должна состояться встреча глав двух государств, вовсю идёт подготовка к грядущему мероприятию.

Официально данную информацию в целях безопасности до сих пор не разглашают, причём, скорее всего, делается это по просьбе стороны КНДР. Соратники Ким Чен Ына сильно озабочены безопасностью своего лидера, который даже в дружественной ему России, похоже, мало кому доверяет. За исключением РЖД.

Так, СМИ уже сообщают, что лидер КНДР прибудет во Владивосток на своём легендарном бронепоезде. Ким Чен Ын регулярно использует железнодорожный состав на 17 вагонов для зарубежных поездок. На нём он ездил во Вьетнам для встречи с Трампом, его же использовал для визита в Китай. Во Владивосток, где, казалось бы, Ким Чен Ыну никто не угрожает, политик уже приезжал на бронепоезде в 2016 году. Скорее всего, несмотря на дружелюбное отношение к нему в России, северокорейский лидер всё равно доверяет только Путину и РЖД.

От вероятного места встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина до ближайшей станции РЖД пару минут езды.

Скорее всего, корпус ДВФУ был выбран в качестве места переговоров не случайно. Опять-таки, всё, наверняка, из-за чрезмерной опасливости северокорейской делегации.

Не исключено, служба безопасности Ким Чен Ына рассчитывает в случае малейшей угрозы мгновенно запрыгнуть в свою «крепость на колёсах» и уехать домой. В любом случае, на встрече с Путиным лидер КНДР, вероятно, далеко от железной дороги не уйдёт, надеясь, что РЖД поможет ему спастись.