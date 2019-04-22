Зеленский хитрее: ЕС снимет санкции с Крыма и признает его российским

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Президент Украины поймет безвыходность положения и ему придется снизить уровень амбиций насчет присоединения крымской территории.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов, согласно которому президентом страны был избран Владимир Зеленский. Петр Порошенко, по всей видимости, до последнего пытался сделать что-то для всенародной поддержки, но его прежние просчеты так и не простили. Он заявил, что из политики не уйдет и постарается помогать новоявленному народному избраннику в его президентской деятельности. Звучит для некоторых сомнительно, но только будущее покажет искренность его намерений.

При этом после выборов с заявлением выступил Сергей Аксенов, глава Республики Крым, и призвал украинских политиков не тешить иллюзиями собственное население, а также, в конце концов, признать крымскую территорию за Россией. Такой сценарий вполне возможен, ведь сейчас хоть вся Украина и желает «жить по-старому» в своих прежних границах и с мирным небом над головой, но для этого стоит приложить немало усилий, а в случае с Крымом они сейчас вряд ли помогут. По всей видимости, все-таки Украина и ЕС снимут санкции с Крыма и признают его российским ради долгожданного мира и прекращения локального конфликта хотя бы на Донбассе.

Впрочем, Владимиру Зеленскому это решение может даться не просто, но он, скорее всего, будет хитрее, нежели кажется на первый взгляд. Он может избрать стратегией наращивание темпов роста экономики в Украине после прекращения военных действий и урегулирования конфликта на Донбассе, ведь важной экономической составляющей Украины является, в том числе, топливо, а также восстановление тяжелой промышленности. Именно поэтому украинское государство в будущем сможет стать для Крыма вполне привлекательной возможностью, а так как Крым остался автономной республикой, он также будет волен выбирать хотя своё решение он показал ещё в 2014 году.

Таким образом, шанс признания Крыма за Россией, безусловно, есть, но в будущем Украина, скорее всего, все еще будет бороться за эти территории, но уже не вооруженными силами, что было бы чересчур «топорно», а предоставлением экономических возможностей.