«Дьявол в виде Путина»: россияне обвинили президента в дурном влиянии на мужа Татьяны Навки

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Пользователи сети смогли разглядеть на фото Дмитрия Пескова с женой и дочерью «настоящего человека», несмотря на его профессиональный образ. По словам комментаторов, дурное влияние на Пескова оказывает его начальник, Владимир Путин.

Под последним постом Татьяны Навки в Instagram, где она позирует с мужем и ребёнком, комментаторы назвали её мужа, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «милым и добрым настоящим человеком».

«Вот здесь Песков настоящий человек, с ангелом на руках, рядом с любимой женщиной», - пишет интернет-юзер.

Образ семьянина в глазах пользователей слабо вяжется с человеком в чёрном костюме, выступающим в качестве голоса Владимира Путина. Комментатор окрестил Пескова «плохим и злым», так как он вечно сидит рядом с «дьяволом» - своим непосредственным начальником.

«Когда он работе … выглядит плохим и злым, так как с ним дьявол, в виде Путина», - продолжает свою мысль оппозиционно настроенный россиянин.

Недоумение комментатора легко понять – учитывая, что на работе Песков проявляет себя как исключительно жёсткий человек, неотступно верный «партийной линии». Вероятно, пресс-секретарь принадлежит к категории людей, которые имеют «две личности» - одну для работы, вторую для дома.

Не исключено, что «голос Путина» в быту является милейшим человеком и прекрасным семьянином, а маску «дьявола» надевает исключительно на службе.

Хотя вероятно и другое - этот пользователь увидел в пресс-секретаре «доброго человека» только из-за того, что является поклонником Навки. А фанаты фигуристки вряд ли будут считать, что их кумир вышла замуж за плохого человека.

Впрочем, остаётся открытым вопрос, почему фанат фигуристки назвал Путина «дьяволом». Возможно, он настолько не доволен его политикой, что приписывает президенту инфернальные черты. А может, этому пользователю Владимир Владимирович не нравится просто как человек.

В любом случае, комментатор явно ошибся в обвинениях – несмотря на то, что политика президента может не устраивать некоторых граждан нашей страны, нельзя голословно приписывать ему связь с адскими силами. Тем более, что теперь это запрещено законом.