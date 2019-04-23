«Запретили становиться президентом»: продюсер «Ласкового мая» рассказал о подтасовках на выборах в России

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В связи с победой Зеленского на выборах в Украине, Андрей Разин сделал сенсационное заявление: президентом России должен был стать Зюганов.

Громкое заявление было опубликовано в качестве подписи к поздравлению Владимира Зеленского в Instagram. Там Разин выложил фотографию украинского бюллетеня с крестиком напротив фамилии бывшего комика.

Продюсер «Ласкового мая» сопроводил фотографию комментарием о том, что в России победа Зеленского была бы невозможна. В качестве подтверждения Разин рассказал, как в бытность доверенным лицом Геннадия Зюганова на президентских выборах 1996 года он лично видел протоколы, на которых процент голосовавших за Зюганова составил 52%. То есть по закону он должен был стать президентом России ещё после первого тура выборов. Как известно, официально тогда победил Борис Ельцин.

По словам Разина, стать президентом Зюганову «запретили» США и Кремль. Возможно, причиной этого стало нежелание американцев видеть коммуниста на посту президента, а Кремль тогда пытался всеми силами откреститься от советского прошлого. Либерал Ельцин виделся подходящим кандидатом для всех.

Свои слова Разин, по всей видимости, готов подтвердить документально. «У меня сохранились протоколы, из которых видно, что он набрал 52 %», - пишет продюсер. Что интересно, среди коммунистов давно ходит слух, что на выборах тогда победил Зюганов, однако документальных подтверждений этого до сих пор не было. До сегодняшнего дня.

Если Разин говорит правду, эти протоколы могут стать документальным подтверждением нелегитимности всей нынешней российской власти. Впрочем, именно по этой причине вряд ли он когда-нибудь сможет предоставить их публике.