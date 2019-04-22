Страх и ненависть в Киеве. Что ждет Порошенко после победы Зеленского?

Сегодня, 08:34

«Пэтро, тiкай с городу», - именно такие комментарии сегодня можно практически повсеместно встреть в украинских сегментах социальных сетей. Поражение Порошенко в президентских выборах уже является фактом, однако его дальнейшая судьба остается туманной.

Если еще несколько часов назад в голове Петра Порошенко наверняка вертелся вопрос «Как же это произошло?», то теперь его скорее всего уже заменил другой – гораздо более важный. «Куда?» Куда бежать украинскому лидеру, вся работа которого последние четыре года состояла в выклянчивании все новых и новых финансовых траншей у Запада, которые затем благополучно исчезали в кармах если не самого президента, то его свиты «прогрессивных европейских политиков».

И бежать Порошенко есть куда – политик владеет недвижимостью в Испании и Великобритании. В последнюю даже недавно перебралась на ПМЖ экс-глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева, которую журналисты тесно связывали с Петром Алексеевичем.

На скорый отъезд и самого Порошенко недвусмысленно намекает продолжающаяся еще с осени продажа его различных украинских активов. Так, например, в конце осени 2019 года завершилась продажа ЧАО «Завод Кузня на Рыбальском». Параллельно с этим все активнее от уходящего президента старается дистанцироваться генпрокурор Юрий Луценко, еще недавно не стеснявшийся называть себя человеком Порошенко.

Это поведение Петра Алексеевича и его бывших соратников громко кричит об их страхе перед новой властью и ненависти к ней. На наших глазах человек, чаще всех называвший себя патриотом Украины, стремительно рвет с ней все связи и готовится бежать. Потому, что знает, что совсем скоро с него спросят. Спросят за утраченный Крым, за войну на Донбассе, проваленную евроинтеграцию и за низкие зарплаты и пенсии.