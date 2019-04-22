Украина, пропахшая порохом, наконец-то зазеленеет? Российские артисты поздравили Зеленского с потенциальной победой.

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Элита российского шоу-бизнеса уже поздравляет Владимира Зеленского с победой на выборах. Согласно 50% обработанных бюллетеней кандидат лидирует со значительным отрывом. Пока артисты поздравляют, простой народ возлагает большие надежды на харизматичного лидера.

Владимир Зеленский на своей страничке в Instagram опубликовал видео, в котором благодарит народ за выбор, отмечая, что благодаря подобным действиям, народ становится ближе, сплачивается.

- Мы объединяем Украину, мы объединяем нашу жизнь, мы объединяем наш народ.

«Мы сделали это вместе» гласит хештег, который опубликовал Владимир Зеленский. Кандидат, уже не спит, и находится в приподнятом настроении.

Такие звёзды шоу-бизнеса, как Михаил Галустян, Дима Билан, Наташа Королёва, Иосиф Пригожин, Ксения Собчак с удовольствием поздравляют кандидата с победой, несмотря на то, что обработано 50% голосов. Но отрыв, с которым Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке, уже позволяет сделать вывод о потенциальной победе. Кандидата поддержали более 73% избирателей. В комментариях под видео-обращением Владимира Зеленского можно увидеть восторженные отзывы о результатах выборов и надежды на светлое будущее страны. «Украина, пропахшая порохом, наконец-то зазеленеет» - благодаря подобным высказываниям украинцев, становится понятно, что на плечи шоумена ложится большая ответственность за народ Украины.

Однако не все комментаторы настроены положительно, некоторые напоминают, что у Владимира Зеленского нет опыта работы на политическом поприще, и вероятно, его действиями будет руководить человек, который гораздо лучше разбирается в политике.