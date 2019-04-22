«Я шутил, меня избрали». Как Владимир Зеленский стал из комика президентом

Сегодня, 07:31

Шутка удалась. Главный номер в карьере Владимира Зеленского был на ура воспринят публикой, с готовностью поверившей в его предвыборные обещания и отдавшей в его пользу свои голоса. Оказалось, что для того, чтобы занять пост президента, достаточно лишь... смешно шутить.

Многие думали что это шутка, но нет - Зеленский ураганом ворвался в предвыборную гонку, подвинув всех фаворитов. Известный широкой публике благодаря своим комедиям и шоу, кандидат быстро набирал популярность. Критика в его адрес не воспринималась всерьез, да и вначале сам кандидат многим казался шуточным.

Шутки кончились, когда «Зе» (а именно так его называют сторонники) победил с двукратным отрывом в первом туре. И тогда стало понятно, что с новым кандидатом придется считаться. Действующий президент Петр Порошенко подключил все возможные средства для борьбы с оппонентом, но было уже поздно. Комик набирал все большую и большую популярность. Грязные слухи, обвинения в наркомании - ничего не могло остановить команду Зеленского. Последней ниточкой стали дебаты. Судя по всему, команда Порошенко поставила на них все. Поставила лишь для того, чтобы с треском там провалиться.

Дебаты лишь укрепили позиции «шуточного» кандидата, показав бессилие тогда ещё действующего лидера. На стороне Зеленского оказались, по сути, все противники действующей власти. Даже лояльные Петру Порошенко каналы начали переходить на сторону оппозиции. Все социальные сети и медиа были заполнены шутками про Порошенко и восторженными отзывами о Зеленском.

Столь сокрушительная победа, кажется, стала неожиданностью и для самого Зеленского. Как говорят в народе: «Я шутил, меня избрали».