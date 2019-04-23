Богатейший человек на Земле. На Западе подсчитали богатства Путина

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Западным журналистам не дают покоя богатства нашего Президента. Как недавно подсчитали сотрудники британского издания Dailystar, суммарная стоимость активов Путина составляет почти 150 миллиардов фунтов стерлингов, что делает его богатейшим человеком на Земле.

Данные выводы были сделанына основании слов известного оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в 2015 году. Согласно его информации, во владении у Путина 43 самолета, 15 вертолетов, 700 автомобилей, а так же шикарная яхта стоимостью 25 миллионов долларов, подаренная олигархом Абрамовичем. Среди необычного имущества нашему президенту приписывают золотой унитаз стоимостью 50 тысяч фунтов, который расположен на личном самолете. Салон самого воздушного судна при этом также украшен на 111 миллионов фунтов.

В скором времени, к имуществу добавится и бронированный лимузин с двигателем мощностью 800 лошадиных сил. Это приобретение должно заменить целую флотилию Мерседесов, которые лидер посчитал недостаточно патриотичными, хотя, конечно же, по России лидер предпочитает передвигаться на личном вертолете Ми-8.

На Черном море, по утверждениям заокеанских аналитиков, у Путина находится дворец, стоимостью 762 миллионов долларов, существование которого старательно отрицает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В отличие от других современных лидеров, Путина часто называют плейбоем, не стесняющимся заводить молодых любовниц. Одной из них, по слухая, является, конечно же, Алина Кабаева. Все эти домыслы явно не дают спокойствия западным журналистам, с нескрываемой завистью перечисляющим богатства Президента и осуждающим его образ жизни.

Официально же Владимир Владимирович владеет всего одним земельным участком, двумя квартирами и тремя машинами. Многое из имущества, что приписывают нашему лидеру, на самом деле является государственным.