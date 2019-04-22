Зеленский поставил Украину в пример России

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В Украине прошел второй тур голосований. По предварительным оценкам, победу одержал Зеленский, набрав 73% голосов. Сразу после объявления предварительных результатов голосования, будущий президент обратился к постсоветскому пространству, призвав посмотреть на результаты выборов в Украине и понять, что можно изменить все.

Результат выборов не стал чем-то удивительным. Уже после первого тура было понятно, что преимущество Зеленского подавляющее. По слухам, готовились различного рода провокации и фальсификации, но, похоже, применять их не стали. Удержать власть в столь неспокойной стране после ещё одного, причем нелегитимного для народа, «переворота» было бы просто невозможно.

Зеленский официально ещё не президент, но как медийная личность полностью себя оправдывает. Помимо обращения к своим гражданам, он обратился и к членам бывшего СССР. Фактически он призвал действовать по сценарию Украины, голосовать активно, и тем самым менять страну к лучшему. Общественность, конечно же, не могла не разглядеть в этом шаге будущего президента камня, брошенного в российский огород, хозяин которого не меняется вот уже много лет. Впрочем, если оставить патетику в стороне, то вопрос о том, чего реально добилась Украина со времен Майдана 2014 года и примером чего она может послужить - остается открытым.