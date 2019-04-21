А смех не грех: Зеленский празднует триумф и готовится к встрече с Путиным

Сегодня, 22:01

Даже сотни испорченных и посылающих его «в дальнее плавание» бюллетеней не могут поколебать уверенности комика в победе.

Избирательные участки в Украине закрыты и начались подсчеты голосов. Однако большинство СМИ, как украинских, так и зарубежных, уже рапортуют о полной и безоговорочной победе Владимира Зеленского. По данным экзит-пулов, за него проголосовали более 73% процентов украинцев, посетивших 21 апреля избирательные участки. Лидирует уже, очевидно, бывший комик по всем регионам, но самую большую поддержку ему оказали жители восточных областей страны. Там уровень поддержки кандидата достигал 89%.

Примечательно, что в речи избранного главы государства прозвучало намерение встретиться и переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Очевидно, к этой встрече и готовится победитель, раскупоривая шампанское. Несмотря на то, что официальные результаты выборов будут объявлены не ранее, чем в понедельник, Зеленский уже празднует триумф, а украинские, и российские политики уже приветствуют нового лидера Украины. Депутат Верховной Рады Мустафа Найем уже признал, что Украина выбрала нового президента. Он призвал Владимира Александровича не повторять ошибок предшественника Петра Порошенко, не соглашаться на переговоры с олигархами и функционерами, в ответ на все их посулы посылать их по эротическому адресу, а лучше посадить за стол переговоров всех тех, кто отдал голоса за него на избирательных участках.

Однако не стоит забывать о тысячах бюллетеней, которые были испорчены в ходе голосования умышленно. Против фамилии Зеленского некоторые писали: «Фигляр нам не нужен», «Батька Махно» и прочие далеко не безобидные надписи. Некоторые избиратели на своих бюллетенях писали: «Так нас», «Мы это заслужили». В общей сложности было испорчено около 225 тысяч бюллетеней.

Прокомментировали первые итоги выборов и российские политики, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что Украина, наконец, созрела для перемен и сказала твердое «нет!» режиму Порошенко и патологической ненависти к России. Все голоса, отданные за Зеленского, пока рано вменять ему в заслугу. Скорее всего, это голоса против Порошенко, но даже такой протестный мандат дает надежду на перемены.