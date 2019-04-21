Темная лошадка: Нелли Кобзон могла заменить мужа на работе в Госдуме

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Вдова может пользоваться авторитетом мужа и «латентно» занимать его должность ради быстрого решения своих «проблем».

Стало известно, что место Иосифа Кобзона в Госдуме до сих пор не занято. По всей видимости, никто не решается сесть туда, ведь память о певце и политике все еще жива. На его месте стоит ваза с цветком и, собственно, все. Фото с ним было опубликовано за 17 апреля 2019 года.

После смерти Иосифа Давыдовича, его супруга Нелли Кобзон заявила, что продолжит его работу, в частности, в благотворительном фонде. Однако, он отметила, что ей может не хватит авторитета супруга для «открывания любых дверей». По ее словам, один его звонок мог решить любые проблемы и она вполне могла заменить мужа на работе в Госдуме. В чем тут логика? А в том, что авторитет супруга мог помочь ей заменить его на данном посту, но, чтобы не афишировать это, она, как «темная лошадка» незримо присутствует в Госдуме, а место самого Кобзона так и остается нетронутым. Причем память политика таким образом, по всей видимости, чтят ежедневно, потому что цветы обновляются. Возможно, как раз Нелли этим и занимается ради своего великого мужа, которого она очень любила.

При этом стоит отметить, что ранее выдвигались предположения насчет будущей карьеры Нелли в сфере политики, но они так и не были подтверждены фактами. Возможно, она действительно частично взяла на себя бремя политика, зная практически обо всех делах мужа, а явно занимается лишь благотворительным фондом, а Госдума взамен может помогать решать проблемы, возникающие у нее на пути.