Пасха на крови: Блокировка Facebook и Viber после взрывов на Шри-Ланке позволит избежать дезы и паники

Сегодня, 16:00

Ответственности за теракты никто пока не взял на себя, но предположений несколько.

Трагические события на Шри-Ланке пришлись на пасхальное воскресенье, когда взрывы в нескольких городах унесли жизни около 200 человек, ещё около 500 пострадали. Восемь смертоносных устройств сработали в нескольких городах - в католических храмах, жилых комплексах и гостиницах. Власти вынуждены пойти на чрезвычайные меры – приведена в полную боевую готовность армия и другие силовые структуры, организована сдача крови для раненных, в учебных заведениях отменены занятия.

Кроме этого, на 12 часов был прекращён доступ в крупные социальные сети, включая Facebook, WhatsApp и Viber. Правительство полагает, что блокировка позволит избежать паники и распространению дезинформации. Печальный опыт других стран свидетельствует, что террористы очень эффективно используют соцсети в своей деятельности.

Пока можно строить некоторые предположения о том, кто стоит за серией взрывов. Несколько десятилетий на Шри-Ланке шла гражданская война против сепаратистского движения «Тигры освобождения Тамил Илама», завершившаяся победой правительства в 2009 году. За последующие 10 лет, ланкийцы успели отвыкнуть от взрывов, но мелкие столкновения на религиозной почве продолжались всегда.

Большинство населения острова составляют буддисты, которые оспаривают главенство у немногочисленных мусульман. Тем не менее, в эпицентре сегодняшних атак были христиане, которых на Шри-Шанке 7,6% от общего числа граждан. Некоторые аналитики рискуют утверждать, что «Пасху на крови» могло устроить ИГИЛ* (организация, запрещённая в РФ) в отместку за разгром в Сирии и теракт против мусульман в Новой Зеландии. Предположений может последовать ещё больше, пока кто-нибудь не возьмёт ответственность за взрывы