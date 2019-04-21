Поспешишь – людей насмешишь: Вице-спикер Рады с разбега упала на колени перед избирателями

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В Сети распространилась запись, на которой вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время дебатов с разбега падает на колени перед избирателями.

Дебаты между кандидатами в президент Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, прошедшие 19 апреля, вошли на Украине в число самых обсуждаемых событий последних дней. Так, во время дебатов оба кандидата в президенты опустились на колени в качестве дани уважения родственникам погибших из-за конфликта в Донбассе. Следом за ними поспешила упасть на колени и вице-спикер Рады Ирина Геращенко, которая всё же немного переусердствовала и вместо знака уважения продемонстрировала лишь свои не очень выдающиеся актёрские данные.

На кадрах отчётливо видно, как женщина, поспешно пробираясь «в первые ряды» с разбега падает ниц прямо на самом краю сцены перед избирателями. В результате Ирине Геращенко понабилась помощь для того, чтобы подняться с колен. Впрочем, если вице-спикера Верховной Рады подняли с колен, то возможно на очереди и сама Украина, ожидающая этого не первый год.

«Поспешишь – людей насмешишь» - именно эта пословица в полной мере демонстрирует всю глубину «падения» вице-спикера в глазах пользователей Сети, среди которых видеозапись распространилась с завидной скоростью.