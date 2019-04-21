Удачи, Вован! От имени команды Порошенко пранкеры разыграли премьера Косово

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Новым главой правительства Украины будет некто по имени Вован Лексусов. В этом теперь уверен премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, у которого состоялся обстоятельный разговор с пранкерами Вованом и Лексусом.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус в телефонном разговоре с бывшим албанским полевым командиром вели переговоры, якобы, от имени Порошенко.

В ходе разговора они сообщили, что премьер-министром Украины станет Вован Лексусов. Такое заявление никак не ввело в заблуждение Рамуша Харадиная, напротив, в поддержку услышанной информации, он выложил пост в Твиттере со словами: «Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего самого лучшего и победы для ведения Украины по пути евроатлантической интеграции». Самые активные читатели сразу отреагировали на данное сообщение и обьяснили премьер-министру, кто такие Вован и Лексус, после чего, Рамуш сразу-же удалил свой пост.

Стоит отметить, что Рамуш Харадинай не единственный политик, который попался на уловку. Пранкеры с 2000 годов активно разыгрывают политиков разных стран, знаменитостей из мира спорта и шоу-бизнеса.

Основное правило пранкеров – это эффект неожиданности.