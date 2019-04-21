Дочь Алексея Навального сбежала из России в Стенфорд

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Дочь главного оппозиционера российской политики - Алексея Навального - Даша, клеймившая вместе с отцом детей чиновников, живущих и учащихся на Западе... Уехала жить и учиться на Запад.

Даша Навальная, одиннадцатиклассница и видеоблогер, поделилась на своём YouTube-канале радостной новостью – её приняли в Стенфордский университет. Причём, как рассказала сама Даша, она будет учиться там бесплатно.

Этой фразой дочь главного борца с путинским режимом поставила под удар репутацию отца – по её же словам, чтобы университет оплачивал обучение студента, доход родителей должен быть меньше 120 тыс. долларов в год. Доход же Алексея Навального за 2017 год (данных за более поздний период в публичном доступе нет) составил около 135 тыс. долларов. Либо заработок Алексея Навального резко упал в прошлом год, либо он смог «подкорректировать» его для поступления дочери.

Пользователей сети смутила также немногословность Даши касательно способа поступления – она ни слова не сказала ни про вступительные экзамены, ни про сложнейшие тесты на знание языка. Сложилось впечатление, что она просто «слала письма» и в один прекрасный момент ей ответили из Стенфорда.

Впрочем, будет неправдой сказать, что Навальная-младшая ничего не делала для поступления. Свой видеоблог, где она берёт интервью у разных интересных молодых людей, Даша завела в качестве вступительного портфолио. Об она этом рассказывает в самом первом видео на своём канале.

Многочисленные СМИ уже успели записать Дашу в ряды будущих агентов США, а Стенфордскую программу окрестить «подготовкой кадров для управления территориями», как выразился в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

Конечно, это звучит как очередное очернение Навального власть имущими, однако, факт того, что Даша смогла поступить в столь престижный вуз на основании одного лишь только видеоблога явно оппозиционной направленности, заставляет в кои-то веки задуматься, а не являются ли слова депутата правдой?

Как бы то ни было, «убегание» дочери Алексея за границу говорит об отсутствии разницы между борцом за «прекрасную Россию будущего» Навальным и теми, против кого он воюет. В чём кардинальное отличие Даши Навальной от Лизы Песковой? Конечно, Алексей – не чиновник, и его дочь будет обучаться в чужой стране не за деньги налогоплательщиков. По крайней мере, не российских.

Однако же если копнуть чуть глубже и понять менталитет главного российского оппозиционера, становится ясно, что он ничем не отличается от нынешних руководителей нашей страны. Навальный – не патриот России. Он, как и большинство других наших политиков - эвакуационист. Возможно, в их сердцах и есть что-то похожее на любовь к Родине, вот только себя они считают достойными лучшего, чем может предложить современная Россия. Любить её им проще оттуда - из Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Там где вокруг не говорят по-русски и не смотрят осуждающе.

Навальный и те с кем он борется - люди одной крови, одних взглядов и одних желаний. Россия для них не дом, а место где можно подзаработать на безбедную жизнь где-нибудь подальше отсюда.