Жириновский и Ляшко. Эксперты установили между политиками неожиданную связь

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У политиков один стиль разговора, манера поведения и даже распространяемые о них слухи.

Владимир Жириновский и Олег Ляшко чаще всего своими высказываниями или действиями вызывают большой общественный резонанс. Так, их манера речи, к примеру, уж очень похожа. Ляшко так же любит кричать из-за трибуны или выгонять из студии своих оппонентов, хамить им и оскорблять. При этом большинство граждан считают их скорее «шутами», чем политиками, которые пытаются за счет эпатажа собственных действий пробиться на высокие посты.

Впрочем, согласно отзывам, Жириновский является достаточно умным и образованным человеком, а некоторые интервью с Ляшко также подтверждают его адекватность. Так в чем же дело? Возможно, это лишь образ, которого эти персоны вынуждены придерживаться. По каким причинам – это пока понять сложно, но в будущем, полагают эксперты, они откроют свои карты.

Таким образом, специалисты установили между политиками неожиданную связь и не только в области правительства или политических взглядов. В особенности их определенное сходство проявилось в слухах, которые распускают о них местные юмористы, а иногда даже и СМИ. Порой сами мужчины дают поводы для этих слухов. Так, Жириновский рассказал в прямом эфире радио о своем первом опыте в сарае, да еще и с мальчиками. А что касается Олега Валерьевича, то ни для кого не секрет, что даже в «Вечернем квартале» команда Владимира Зеленского высмеивает политиков за их «грешки» и Ляшко как раз за его якобы нетрадиционную ориентацию.

Таким образом, обе персоны дают поводы для раздумий, чем же сейчас стала политика – шоу или же продуманной акцией. Кто знает, но известно одно – подобного рода политики, к счастью, пока ни разу не выигрывали президентские выборы, хотя им этого очень хочется.