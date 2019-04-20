С мягкой посадкой? Алина Кабаева может замолвить словечко за Порошенко перед Путиным

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Вполне вероятно, что будущее украинского президента зависит от милости Путина.

Нужно признать, что Владимир Зеленский был абсолютно прав, что все 5 лет своего президентства Пётр Алексеевич жил под двойной личиной. Официально и громогласно он заявлял о российской агрессии, оккупации Крыма с Донбассом и кознях якобы вражески настроенной России. При этом, Порошенко никогда не забывал о своих бизнес-интересах, которые не ограничивались рамками Украины. Речь идёт не только о его пресловутой кондитерской империи, один из филиалов которой долго функционировал в РФ. Президент Украины умело строил дела по принципу «ты - мне, я – тебе», создавая выгодные преференции для своих партнёров, в том числе и российских.

Недавно, украинское оппозиционное издание опубликовало результаты расследования, в котором говорится, как бизнес Алишера Усманова стараниями Порошенко был выведен из-под украинских санкций. Действительно, Молдавский металлургический завод, принадлежащий российскому миллиардеру, получил свободный доступ к рынку украинского металлолома. Кроме этого, санкций частично избежала семья Ротенбергов, которые, как известно, входят в ближний круг Владимира Путина.

Вполне вероятно, когда Зеленский грозился разобраться с коррупционной «пятилеткой» и отдать под суд главу Украины с приспешниками, Пётр Алексеевич в душе злорадно смеялся. Судя по всему, он давно уже готовит безопасный «запасной аэродром» на случай возможных преследований после сложения полномочий президента. Во многие страны ему соваться небезопасно, поэтому без участия влиятельных знакомых обойтись тяжело. Говорят, даже Курт Волкер может похлопотать о должности в ООН для Петра Алексеевича.

Возможно, старания Порошенко не пропали даром, и он надеется на ответную душевную щедрость людей, которым он оказывал услуги в своё время. Логическую цепочку в его умопостроениях составить не трудно: Алишер Усманов переговорит с женой – Ириной Винер, Ирина Александровна пообщается со своей бывшей воспитанницей Алиной Кабаевой, а Алина Маратовна, как гласит молва, может напрямую выйти на президента РФ и замолвить словечко перед Путиным за Порошенко. От доброй воли этих влиятельных персон будет зависеть, какой и куда будет мягкая посадка президента Украины – на «запасной аэродром» или тюремную камеру на родине. Скорее всего, это вариант близкий к фантастическому, но исключать подобного нельзя, учитывая все риски, грозящие пока ещё действующему президенту Украины.