Верность Кобзону: Жириновский может не пропустить Пугачеву в Госдуму по просьбе мэтра

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Иосиф Давыдович и лидер ЛДПР ненавидели Примадонну, что может помешать ей уйти с эстрады во власть, разумеется, при наличии у Аллы Борисовны соответствующего желания.

В России устоялась некая шоу-политическая тенденция: артисты, достигнувшие огромного успеха на сцене, рано или поздно повышаются до депутата Госдумы. Первым такую тропу протоптал Народный артист СССР Иосиф Кобзон, позднее его примеру последовали ряд звезд из мира шоу-бизнеса и спорта.

В их числе не было Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Певица регулярно «совала нос» в политику, но никто ее туда так и не позвал. Многие связывали данный «феномен» с враждой Пугачевой и Кобзона. Иосиф Давыдович якобы ненавидел Примадонну, в чем косвенно признался в автобиографии, вероятно, закрыв для нее двери в Госдуму с помощью влиятельных друзей.

Параллельно Алла Борисовна жестко критиковала Путина, а вместе с ним, всю власть, обвиняя ее в возвращении России в каменный век. Как итог, мало кто хотел видеть Примадонну в политике.

Но после смерти мэтра ситуация изменилась, президент даже поздравил Пугачеву с юбилеем, хотя наверняка знал, как артиста отзывается о нем перед народом. Освободившееся место в Госдуме, так называемый «синдром Кобзона» и подобревший ВВ могут заставить Аллу Борисовну всерьез задуматься над политической карьерой, но во власти еще остался, как минимум, один человек, сохранивший верность мэтру и его позиции по отношению к Примадонне.

Владимир Жириновский, публично обзывавший Пугачеву последними словами, может не пропустить ее в Госдуму по негласной просьбе Кобзона. Как сообщает информационное агентство «ВладТайм», лидер ЛДПР и артист-депутат могли быть близкими друзьями. Более того, Иосиф Давыдович якобы «сливал» Жириновскому происходящее в «Единой России», чем бесповоротно заслужил любовь и признание эпатажного политика.

Как итог, ЛДПР может незамедлительно бойкотировать присоединение Пугачевой к Госдуме. Разумеется, все упирается в то, захочет ли Алла Борисовна вершить судьбы россиян на старости лет.