Тошнит от обоих: Разочарование Зеленским и Порошенко отталкивает украинцев от выборов

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Апогей президентской гонки пришёлся на стадионные дебаты, которые многие назвали дешёвым цирком.

Увиденное зрелище воспринималось украинцами как шоу, где оба кандидата соревновались во взаимных обвинениях, пытаясь уличить друг друга в различных проступках. Естественно, целью и Порошенко, и Зеленского было переманить на свою сторону как можно больше сторонников из числа колеблющихся избирателей. Для этого в ход шли все методы – от синхронного коленопреклоненного стояния на сцене до утопических обещаний сделать жизнь на Украине сказочной в ближайшие годы.

Кроме этого, президент Украины в студии телеканала продемонстрировал дешёвый трюк, когда «храбро» отреагировал на опасность теракта и отказался покинуть студию. Поразительно, Порошенко в этот момент совершенно не побеспокоился о гостях эфира и работниках телевидения и не потребовал организовать эвакуацию, как это делается в подобных случаях. Исходя из этого, многие уверены, что звонок с предупреждением о взрыве, был инициирован штабом Петра Алексеевича, в надежде сделать «мёртвому припарку».

Неудивительно, что так называемые дебаты, сослужили плохую службу двум политикам. Отзывы украинцев были во многом схожи: разочарование Зеленским и Порошенко было столь велико, что желание идти на избирательный участок пропало. Любопытно, что персональные приглашения на выборы, извлекая из почтовых ящиков, люди просто выбрасывают на пол, как надоедливые рекламные листовки. Подъезды многих домов явно свидетельствуют об этом. В некоторых районах власти поступают предусмотрительнее и вручают приглашения лично в руки, поквартирно обходя жильцов.

Мало того, на телефоны украинцев поступают звонки, где автоответчик голосом президента убеждают прийти на выборы. Естественно, эти действия приводят к обратному эффекту и отталкивают избирателей, заявляющих, что их «тошнит» от обоих кандидатов. Безусловно, на ярых сторонников Зеленского и Порошенко никак не повлияли события вчерашнего дня, но сомневавшихся в своём волеизъявлении, окончательно убедили игнорировать выборы.