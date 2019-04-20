Синдром Кобзона: Пугачева может сменить карьеру певицы на кресло в Госдуме

Сегодня, 13:00

Все те, кто надеялись, что Примадонна так запросто уйдет в тень, вероятно, ошибались.

Недавно в Кремле отгремел концерт главной певицы современной России Аллы Пугачевой. Исполнительница провела яркое выступление в честь своего 70-летия. Собралась на мероприятии, без преувеличения, вся элита российской политики и шоу-бизнеса. Социальные сети буквально взрывались от многочисленных роликов, публикуемых находившимися там знаменитостями.

Так как концерт анонсировался, как последний, Алла Борисовна, по всей видимости, действительно намеревается покинуть сцену, но, вероятно, только музыкальную. Поняв, что на в качестве певицы она уже сделала все возможное, Примадонна может захотеть попробовать себя и на политическом поприще.

Ничего странного в этом нет. В правительстве Аллу Борисовну уже давно воспринимают едва ли не как «свою». Очевиднее, чем кресло в Госдуме в данной ситуации с «отставными» певицами не выглядит ничего. Сработает, вероятнее всего, что-то вроде синдрома Иосифа Кобзона, когда уже настоящие ветераны отечественного шоу-бизнеса решают попробовать себя еще в роли высокопоставленных чиновников.

Стоит вспомнить также и о том, что СМИ приписывают Пугачевой серьезную дружбу с Владимиром Путиным и еще многими представителями высшей ветки российских властей. Если ставить на то, в какую сферу российской политики захочет уйти Алла Борисовна, особенно хорошо она представляется в роли представителя от Министерства культуры. Зная о таких чертах певицы как жесткость характера и напористость, это может помочь ей в достижении своей целей на новом посту. Именно это позволит певице утвердиться не только как легенде российской эстрады, но еще и возможной «легенды» Госдумы.