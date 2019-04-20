С президентами по-свойски: Кадыров показал готовность сменить Путина, унизив Порошенко

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Непринуждённость, с которой Кадыров устроил интернет-выволочку украинскому лидеру, намекнула на его амбиции.

Как и предполагалось, дебаты Порошенко и Зеленского, были в центре пристального внимания практически всех российских политиков. В ходе трансляции с киевского стадиона «Олимпийский» не раз прозвучала фамилия Кадыров. В пылу спора глава Украины пытался уличить оппонента в пресмыкании перед лидером Чечни, вспоминая различные факты прошлых лет. Вскоре после дебатов, Кадыров дал оценку политической полемике кандидатов и по-свойски ввязался в заочный спор, чтобы расставить необходимые акценты.

Рамзана Ахматовича нисколько не смутило, что он взялся корректировать слова действующего и оценивать поступки, возможно, будущего президента соседней державы. Более того, он не счёл нужным подстраховывать свою риторику дипломатичными иносказаниями, а рубанул с плеча правду-матку, чем усугубил, и без того, плачевный рейтинг Порошенко. При этом, Кадыров недвусмысленно высказал симпатию действиям Зеленского, некогда нашедшего в себе силы извиниться за эмоциональные выпады в его адрес.

Поведение Рамзана Ахматовича, привыкшего к своему особому статусу, мало кого удивило. Про его политические амбиции говорят уже давно, намекая, что в родной республике ему становится тесновато и выход на федеральный уровень будет вполне логичен. Некоторые в своих предположениях идут дальше и утверждают, что в будущем Кадыров может сменить Путина на посту президента РФ. Во всяком случае, вчера, унизив Петра Порошенко, он показал готовность стать политической персоной более высокого порядка. Тем не менее, глава Чечни остерегается делать громкие заявления о своём будущем, всем видом показывая, что находится на своём месте.