Пожары в Забайкалье: 300 человек потеряли дома, но Порошенко важнее

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Завтра состоятся выборы президента Украины, их горячо обсуждают в России, позабыв о Забайкальском крае.

Ужасная беда коснулась жителей Забайкальского края. Около 300 человек лишились крыши над головой. По последним данным стало известно, что пожар за сутки сжег более семидесяти домов. МЧС сообщает, что всех пострадавших разместили в клиники и оказали первую необходимую помощь. Также предоставили временное жилье.

Огонь уничтожил 90 жилых домов в 14 населённых пунктах. В результате пострадало 27 человек, из них двое — в тяжёлом состоянии.

МЧС сообщает, что на данный момент все пожары в населённых пунктах потушены. Но природные пожары в Забайкалье продолжаются, в тушении задействованы более 300 человек и 54 единиц техники. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить тот факт, что россиян больше интересует итог выборов в Украине. Завтра состоится второй тур голосований, в котором станет ясно, кто займет пост президента на ближайшие пять лет. По словам репортеров, агитационная программа обоих кандидатов больше была похожа на шоу и ввела в смуту всех присутствующих. Порошенко и Зеленский выступили перед публикой в «Олимпийском».

Тем временем большая масса россиян в соцсетях обсуждает именно ситуацию в Украине, хотя под боком настоящая катастрофа.