«Собянин, спустись на землю!» Москвичи раскритиковали стратегию развития транспорта

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На днях прошел международный саммит, в котором поднялся вопрос о развитии городского транспорта.

Собянин на международном саммите озвучил главную задачу правительства на сегодняшний день. По словам Мэра Москвы, в приоритете начать развитие городского транспорта.

Прежде всего, это развитие железнодорожного транспорта, что в свою очередь должно облегчить передвижение для горожан. Определенного плана и стратегии, как оказалось, у правительства нет. На такое заявление очень остро отреагировали жители Москвы.

«Собянин, спустись на землю!», - один из комментариев в соцсетях. Другие пишут о том, что гораздо логичнее было бы улучшить автомагистрали и добавить места для парковок личного автотранспорта. Ведь, как утверждают многие, на общественном транспорте присутствуют некоторые неудобства и сложности, особенно это касается женщин с детьми.