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Посольство Российской Федерации в США опубликовало 120-страничный доклад, посвящённый так называемому «расследованию спецпрокурора Мюллера» о «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году. Согласно аналитической оценке российских дипломатов, Вашингтон ввёл сам себя в добровольное заблуждение.

Специально назначенный Конгрессом США прокурор-следователь министерства юстиции США Роберт Мюллер на протяжении последних трёх лет занимался сбором информации о возможном вмешательстве Российской Федерации в ход президентских выборов в США. По мнению американских парламентариев, инициировавших данное расследование, в победе на президентских выборах Дональда Трампа решающую роль сыграла комбинация слаженных действий сотрудников российских разведывательных служб (в первую очередь, СВР и ГРУ) и приобретённых ими в США агентов среди высших слоёв политической и деловой элиты США.

Так как данное «расследование» от начала и до конца было всего лишь попыткой части северо-американских политиков, недовольных избранием Дональда Трампа, добиться его досрочной отставки и не имело под собой никаких оснований, то следственной группе спецпрокурора Мюллера не удалось чего-либо добиться и предъявить внятные доказательства связей Дональда Трампа с спецслужбами и властями России. Самое громкое политическое расследование в истории США, итогом которого могло бы стать обвинение действующего президента США в государственной измене, окончилось громким скандалом.

Во всяком случае, беспочвенность обвинений стала ясна ровно в тот момент, когда следственная группа Роберта Мюллера предоставила Конгрессу США доклад о проделанной работе. Из доклада стало ясно, что ничего, кроме голословных обвинений и предположений у комиссии Мюллера нет.

Посольство Российской Федерации в США, чьего предыдущего руководителя Александра Кисляка обвиняли в сговоре Службы внешней разведки России с Трампом, ознакомившись с отчётом следственной группы Мюллера, выпустило свой аналитический отчёт об изученном документе. По итогам изучения документа, олицетворяющее Кремль дипломатическое ведомство прокомментировало публикацию доклада Мюллера словами о том, что Вашингтону «Стоит осознать надуманность обвинений» в адрес России и наконец-то вернуться к нормальным дипломатическим отношениям между Россией и США.