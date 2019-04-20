Лучи лицемерия от Кобзона. Как Путин был унижен Иосифом, и что навсегда поменяло их взаимоотношения?

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Иосиф Кобзон выступал за отстрел собак, несмотря на то, что у лидера политической партии, в которой он состоит, огромная любовь к этим животным.

Лидер «Единой России» Владимир Путин и член его партии Иосиф Кобзон всегда состояли в хороших отношениях и напрямую никогда не конфликтовали. Но интересы политических деятелей в некоторых моментах в корне различались, что могло стать началом раздора.

Отношение к животным в корне различались между двумя знаменитыми людьми. У Владимира Путина имеется трое собак разных пород, подаренных разными людьми в знак того, что он очень любит этих животных. Президент холит и лелеет своих любимцев. При этом Путин пытается решить вопрос и по отлову бездомных собак, но никак не уничтожению их, за что так рьяно выступал артист и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон.

По мнению артиста бездомных животных должны отстреливать, чтобы обезопасить жизнь людей. Поводом такого заявления стало происшествие в Чите, когда свора беспризорных животных загрызла 9-летнего мальчика. После этого Кобзон выступал за уничтожения одичавших псов. Но Владимир Владимирович не подписывал указов на такое радикальное решение проблемы, видимо, по той причине, что сам переживает за жизнь животных, в отличии от Кобзона, который говорил, что ему наплевать «на зеленых».

Общественность стала замечать, что в присутствии Путина, Кобзон никогда не высказывался по этому поводу. Многие решили, что не в его интересах было выступать с этим вопросом при лидеры страны, так как он может об этом горько пожалеть и лишиться всех своих титулов. Даже в моменты обсуждения данного вопроса при Владимире Владимировиче, Иосиф не высказывал своей негативной позиции к животным.

Граждане не разделили позицию Иосифа, посчитав его заявления лучами лицемерия. Такими разногласиями он мог подставить лидера «Единой России», который принимает одно решение, а представитель партии радеет за другое. Общество решило, что тот не хотел высказывать свою позицию ради положения в Госдуме и на отечественной сцене. Несмотря на все эти заявления Путин не утвердил таких радикальных мер, как отстрел собак, поэтому власти занимаются только их отловом, но никак не уничтожением. Ведь в количестве бездомных собак виноваты сами люди, которые выбрасывают животных на улицу.