«Бабич не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»: Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев

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МИД Белоруссии, устами своего пресс-секретаря Анатолия Глаза обвинил посла России в Белоруссии Михаила Бабича в работе на «враждебные силы», которые стараются уничтожить отношения братских народов России и Белоруссии. Такая острая реакция вызвана тем, что Бабич заставляет Минск платить по долгам.

Согласно заявлению дипломатического ведомства, неким «тёмным силам» на протяжении «целых десятилетий» не удавалось испортить отношения России и Белоруссии, однако, новый посол России в Минске Михаил Бабич справился с этой задачей за «несколько месяцев». Скорее всего, такой эффект вызван тем, что «тёмные силы» никогда не пытались истребовать с Минска погашение задолженностей перед Россией.

Назначенный в августе 2018 года Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Белоруссии Михаил Бабич является нетипичным для России дипломатом: он не оканчивал МГИМО (вместо этого, за плечами Бабича учёба в училище связи ВДВ), весь предыдущий опыт его госслужбы сводится к работе в разных должностях в исполнительных органов ряда субъектов РФ (Ивановская и Московская области, Республика Чечня). Последней должностью, которую Бабич занимал «внутри России» была должность полномочного представителя президента России в Поволжском федеральном округе. Именно это больше всего любят вменять в вину Бабичу белорусские власти, утверждая, что «Бабич не видит разницы между федеральным округом и независимым государством».

Будучи послом России в Минске, Бабич занимает крайне жёсткую позицию по отношению к «белорусским партнёрам», требуя незамедлительного погашения долгов Белоруссии перед Россией, а так же прекращения практики продажи продуктов, полученных из российской нефти Вооружённым силам Украины и официально признания Минском вхождения Крыма в состав России. Всё это не нравится властям Белоруссии, которые не первый год ищут возможности беспрепятственно «уйти на Запад», ради чего расширяют своё сотрудничество с Польшей, США и Великобританией в ущерб интересам России.