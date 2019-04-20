«Чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую Украину»: Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

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По словам специального представителя Государственного департамент США Курта Волкера, США пришли на Украину надолго и не оставят страну до тех пор, пока Крым не войдёт в состав Украины. Соответствующее заявление он сделал в своём twitter-аккаунте.

Курт Волкер, подобно американским дипломатам старой школы времён Холодной войны, когда Вашингтон максимально внятно проговаривал свои цели, столь же честно заявил, что «США здесь надолго», говоря об Украине. По словам Волкера, США пришли на Украину для того «чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую Украину», а одной из конечных целей американского присутствия на Украине является восстановление территориальной целостности и границ Украины, включая возвращение Крыма под власть Киева.

Фактически, этим заявлением специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер лишний раз стремится подчеркнуть уже достаточно очевидный для многих факт – в Вашингтоне считают, что Украина находится в зоне безусловных интересов США и любое покушение на Украину будет рассматриваться как покушение на США. Чтобы получить максимум преференций от такого сотрудничества Киеву нужна самая малость – полный отказ от внешне- и внутриполитической самостоятельности в пользу посольства США на Украине.

Единственное, что пока остаётся загадкой, насколько с точкой зрения Волкера согласны в США. Не секрет, что американская элита, с приходом к власти Дональда Трампа, стала раздираема множеством противоречий, одним из которых стал конфликт президента США с собственной политической элитой, готовой избавиться от него любыми способами, в том числе и за счёт прямого провоцирования конфликта между США и другими странами мира.