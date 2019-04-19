Клоун в шоколаде. Итог дебатов на Украине – Порошенко сделал всё, чтобы проиграть Зеленскому

Сегодня, 23:03

А раньше действующий президент держался молодцом.

В Киеве состоялась очная ставка между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Дебаты прошли на стадионе «Олимпийский», а транслировали их 120 телеканалов мира. Однако сотни тысяч зрителей у экранов и 22 тысячи посетивших это шоу стали свидетелями того, как Порошенко сделал всё, чтобы проиграть своему оппоненту.

В поведении президента без проблем читается страх: скоро он уйдёт с поста «гаранта», а вложенные во второй тур 100 млн гривен под аплодисменты похоронили политика навсегда. Так какую ошибку мог допустить Порошенко?

Отношение к народу Петро Алексеевич проявил в самом начале, когда ушёл от своих избирателей, ограждённых от поклонников Зеленского, на сцену противника. На другой стороне его приняли холодно, поэтому нервному «гаранту» приходилось перекрикивать собственный народ.

Совершенно неосведомлённый о противнике, Порошенко задал абсурдные вопросы и не ответил ни на один встречный.

Не проявил он уважения к собравшимся, постоянно нарушая регламент, установленный законом. Такой вседозволенностью политик мог сбить сетку вещания более сотни телеканалов. Разумеется, главным неуважением к народу стали его поцелуи с флагом у колен неизвестных военных, ради которого Порошенко пришлось повернуться «спиной» к народу. Тогда как лидер партии «Слуга народа», как и обещал, стал на колени перед людьми. Кстати, радует, что комик пишет речи на русском языке.

Важный момент – этап вопросов. Чуть меньше, чем фамилия Владимира Путина, звучали упоминания об украинском олигархе Игоре Коломойском. Считается, что Зеленский – пешка бизнесмена и владельца «Студия 1+1». Но в ходе дебатов вскрылась другая информация. Зеленский задал оппоненту резонный вопрос о «5 канале», которым якобы владеет президент. Порошенко оправдал детище, назвав его местом самых свободных журналистов, которыми с 2004 года не управляют олигархи (на Украине телеканалы находятся в собственности бизнесменов). Это позволило «5 каналу» достойно осветить первый Майдан.

Но экс-советник Виктора Януковича, Андрей Портнов, протестует: олигарх Борис Фуксман и его двоюродный брат Александр Роднянский числились акционерами телеканала до 2008 года. Фуксман, постоянно ретирующийся от Порошенко и Коломойского, в итоге продал свою долю в «1+1» последнему за 200 млн долларов, чем, очевидно, очень насолил «гаранту». Вероятно, владеть медиа-гигантом хотел сам президент, но не сошёлся в цене. И именно с этим связана агрессия Порошенко к Зеленскому.

Порошенко нагло соврал, отвечая на вопрос о конфетах «Рошен» и их доступности в России и самопровозглашённых Л/ДНР – там они в неограниченном количестве, правда, в меньшем ассортименте.

По итогу дебатов ясно только то, что «клоун» Зеленский уже в шоколаде и может рассчитывать на поддержку избирателей. По последним опросам КМИС, она составила 72,2% украинцев. Говорить о том, как победа Зеленского скажется на взаимоотношениях России и Украины, будет спекуляцией. Но договориться с актёром проще, чем с миллионером.