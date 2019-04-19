Кандидат «Синий нос»: Пьяный Порошенко предложил «отрубить руки» Зеленскому и его команде

Сегодня, 20:26

Трезвость действующего президента, вполне вероятно, может оказаться сомнительной.

На главном стадионе Украины НСК «Олимпийском» прошли предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Происходит все приблизительно по тому же сценарию, что и ожидали эксперты: кандидаты бесконечно поливали друг друга грязь, а Петр Алексеевич не забыл туда также приплетать Владимира Путина и Россию, которых обвинял во всех своих провалах на протяжении пяти лет президентства.

Однако, внимание следовало бы обратить не совсем на слова Порошенко, а, скорее, на то, как выглядит украинский президент, прибывший на решающее перед выборами мероприятие. Неоднократно во время его срока украинского президента обвиняли в злоупотреблении алкоголем. Именно поэтому полностью исключать то, что и сегодня действующий украинский лидер «принял на грудь» для храбрости не стоит.

Выдает его местами несвязная речь, странная манера говорить, желание громко кричать, но есть и более явные физические признаки. Вероятно, после сегодняшних дебатов за Порошенко закрепится новое прозвище: кандидат «Синий нос», потому как нос Порошенко действительно обладает весьма специфическим цветом. Именно такой оттенок привычно отличает людей, пьющих от тех, кто предпочитает сторониться алкоголя.

Если же говорить о дебатах в целом, то можно смело говорить, что Зеленский уверенно побеждает не только по соцопросам, но и в словесных баталиях со своим оппонентом. Как оказалось, Петру Порошенко особо-то и нечего сказать, кроме бесконечного повторения фамилии «Коломойский» и «Путин», которыми он пытается задеть Зеленского. У комика же оказалось на удивление много аргументов, с которыми Порошенко справиться пока не в состоянии.