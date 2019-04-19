Операция «Преемник.by»: Лукашенко может отказаться от «трона» в пользу старшего сына

Сегодня, 18:03

Эксперты неоднократно говорили, что Виктор Лукашенко давно созрел для должности президента.

Президент Беларуси объявил даты ближайших выборов. Парламентские состоятся в конце 2019, а президентские пройдут в 2020 году. При этом, в риторике Александра Григорьевича зазвучали непривычные либеральные нотки, когда он призывал смелее идти на выборы и молодых, и бывалых политиков, убеждая их бороться и побеждать. При желании можно было услышать и такой подтекст: «Кого выберут, того и выберут» с намёком на отсутствие препон для любого кандидата.

Некоторое недоумение могут вызвать президентские выборы – неужели Бацька согласен переизбраться спустя четверть века на посту главы республики. Некоторые аналитики считают, что Лукашенко не хочет доводить дело до собственной отставки и предпочёл «сохранить лицо» уступив место в честной борьбе. Для этого причин накопилось предостаточно.

Осложнив отношения с Москвой, Александр Григорьевич усугубил положение страны, и без того мечущейся долгие годы между союзом с Россией и «кнутом и пряником» Запада. Впрочем, при всём критическом отношении к Лукашенко, он искренне переживает за будущее страны, которую при сложившейся политической системе Беларуси, ему боязно передавать в «чужие» руки.

В этой связи, нельзя не вспомнить, что внутри государственного аппарата, как уверяют критики, давно готовится операция по мягкой передаче власти. «Преемник.by» подразумевает, что Александр Григорьевич может отказаться от «трона» в пользу старшего сына. Виктор Лукашенко уже дольно продолжительное время работает в высоких государственных структурах. К его последней должности – члена Совета безопасности Беларуси, недавно добавилась новая. 43-летний Виктор Александрович был назначен вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Белорусские оппозиционеры утверждают, что Лукашенко-сын уверенно «подмял» под себя силовые структуры, чем неоднократно ставил в неудобное положение отца, с удивлением замечавшего, что его власть не безгранична. Кроме этого, как уверяют всё те же критики режима, операция «Преемник.by» находится на контроле Кремля, также пытающегося себя обезопасить от различного рода неожиданностей.