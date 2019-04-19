На выборы с пеленок: Порошенко подозревают в махинациях с годовалыми избирателями

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Наглые попытки фальсификации приписывают именно действующему президенту.

Никто и не ожидал, что выборы на Украине пройдут, что называется, «без сучка, без задоринки», однако некоторые случаи вероятной фальсификации, которая вскрывается уже сейчас, несколько удивляют. Причем подозревают в махинациях именно Петра Порошенко, действующего президента.

По мнению общественности, заведомо он уже проиграл, а потому пытается ухватиться за любой возможный голос от граждан Украины, однако никто и не подозревал, что в фальсификации могут проводить даже с годовалыми избирателями.

На просторах Instagram глава семьи из украинской Полтавы разместил фотографию-доказательство, на которой можно увидеть приглашение на выборы, высланное на имя его сына. Не постеснялся родитель показать и свидетельство о рождении ребенка. На нем можно увидеть, что малышу еще не исполнилось и года, а его уже зовут принять участие в выборах. Естественно, если на мальчика выписано официальное приглашение, то те, кто стоит за данной махинацией, подготовили ему и бюллетень, которым «нужные люди» могут воспользоваться, чтобы поставить галочку за нужного им кандидата. Таким образом, и еще совсем несведущего мальчика отсылают на выборы уже с самых пеленок.

Естественно, Петр Алексеевич, который по данным всех социологических опросов с разгромом проигрывает «клоуну» Зеленскому, так просто сдаваться не планирует. Не имея, однако, в запасе такой важной на выборах вещи, как любовь народа он, вероятно, решил добиваться своей победы всеми правдами и неправдами. Рассказанная мужчиной из Полтавы история лишь подтверждает, что выборы в современной Украине далеки от того «идеала демократии», который так часто описывают западные СМИ. Однако, как пройдет сам день выборов 21 апреля, можно пока лишь догадываться.