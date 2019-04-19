«Одну сцену могут взорвать»: В Украине заговорили о теракте на дебатах Зеленского и Порошенко

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Журналист Дмитрий Гордон предупредил Владимира Зеленского о возможном покушении на него сегодня на НСК «Олимпийский» в Киеве во время дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.

Сегодня, 19 апреля, в Украине должно состояться главное событие года, если не десятилетия – на центральном стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве в дебатах сойдутся два кандидата в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Действующий глава государства заметно уступает оппоненту и отчаянно хватается за любые попытки сохранить власть. Многие эксперты всерьёз боятся, что загнанный в угол Порошенко в преддверии выборов решится на радикальные меры, в том числе – на кровопролитие и массовую бойню. Так, в Украине уже заговорили о возможном теракте на предстоящих дебатах.

Накануне его соперник Владимир Зеленский принял участие в ток-шоу на одном из центральных телеканалов Украины. В числе гостей программы оказался и известный журналист Дмитрий Гордон, который предупредил Зеленского о возможной опасности. Он сообщил, что накануне провёл встречу с многими бывшими и действующими силовиками, политиками, которые убедили его, что существует высокая вероятность покушения на кандидатов.

В частности, Гордон рассказал о разговоре с первым премьер-министром Украины Витольдом Фокиным. Тот удивился, что каждый кандидат на «Олимпийском» соорудил свою площадку и раскрыл возможный план теракта – одну сцену на стадионе могут взорвать. «Он говорит, сцены на стадионе, а почему две? Он говорит. Ведь одну можно взорвать», - пересказал слова политика журналист. Гордон попытался прямо в студии убедить Зеленского отказаться от дебатов, однако шоумен не поддался на уговоры, заявив, что не хочет прослыть трусом. При этом он признался, что не намерен погибать, вспомнив, что у него есть семья и дети.

Напомним, что предвыборные дебаты в Украине состоятся сегодня в 19:00. Полиция ожидает присутствия на НСК «Олимпийский» около 60 тысяч зрителей. Пётр Порошенко уже собрал своих сторонников, свезённых со всей страны на автобусах, и провёл митинг в центре Киева. Трансляцию дебатов будут вести, в том числе, и российские федеральные телеканалы RT, «Россия 24» и «Дождь».