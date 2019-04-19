Доклад Мюллера сдружит Россию, КНДР и США – работа спецпрокурора походит на «заказуху»

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Игра не стоила свеч, а расследование Мюллера не стоило $35 млн бюджетных денег.

Накануне в США наконец-то конгресс услышал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве российских хакеров и интернет-троллей в американские президентские выборы 2016 года. Как предполагалось ранее, публичная версия доклада была существенная сокращена и отредактирована. К этому руку приложил генпрокурор США Уильям Барр, известный как «хороший друг» президента Трампа.

Однако в мире, в том числе и в России, доклад стал лишним поводом продлить жизнь смехом. Либо Барр увлёкся редактированием 400-страничного доклада Мюллера, либо работа спецпрокурора действительно походит на очень дорогую, но крайне непродуманную «заказуху». Ведь, исходя из опубликованных данных, все свои предположения спецпрокурор строит на банке чёрной икры стоимостью $30-40 тыс., почти 10 лет назад подаренной Полу Манафорту украинским президентом Виктором Януковичем. Повлиять на исход событий Трамп тоже не мог: Мюллер в докладе уточнил, что подчинённые президента в какой-то момент перестали его слушаться, после чего политик произнёс: «О Боже. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне [конец]».

«Предположениями» официальные выводы Мюллера можно называть почти без оговорок. Как известно, спецпрокурор не смог найти подтверждения ни по одному из подозрений, предъявленных Дональду Трампу. На это обратил внимание Дмитрий Песков.

Этот факт глобальной лжи пойдёт на руку лидерам России и США, ведь именно их пока беспочвенно обвинили в сговоре. Сегодня политики обоих государств пытаются указать на абсурдность расследования, заключительное слово по которому скажет конгресс. Это является плодородной почвой для начала дипломатического диалога между странами, разъединёнными скандальным расследованием. Хотя представитель МИД России Сергей Рябков на официальном уровне не питает к этому иллюзий.

Как ни странно, но начало диалога может состояться во Владивостоке на встрече Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Возможный сценарий русского гостеприимства ранее опубликовало издание «ВладТайм». Разговор между политиками должен коснуться отношений США с азиатскими и российскими партнёрами. Несмотря на неудачные переговоры о денуклеаризации КНДР, Ким Чен Ын не намерен прекращать развитие отношений с США, которые стремятся «подмять» Китай – главного экономического партнёра Северной Кореи.

Китай остаётся лакомым рынком и для российского чиновничества, обложенного европейскими санкциями, как лесная опушка грибами после дождя. Цель на китайский рынок сбыта заставит все стороны находить компромиссы в вопросах и впоследствии сдружиться. Как уже было сказано, толчком для первого шага станут доклад Мюллера и встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина.