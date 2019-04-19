Спаси народ от нищеты: Победа Зеленского подтолкнёт Путина к решению вопросов по газу и Донбассу

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За сегодняшними дебатами кандидатов в президенты Украины будут очень пристально наблюдать в Кремле.

Похоже, что за 3 дня до выборов украинского президента, в Москве так и не сложили определённого мнения о Зеленском, который для многих так и остаётся «серой лошадкой». Несомненно, в Кремле обладают полной информацией о самом кандидате и силах, стоящих за ним. Тем не менее, никто из высшего руководства РФ не делал громких заявлений относительно фронтмена «Квартала 95» и его шансов на победу в выборах.

Также Кремль тщательно дистанцируется от всех предложений по сделкам между РФ и Украиной, в случае избрания Зеленского президентом, даже если их высказывает такая фигура, как Виктор Медведчук. Дмитрий Песков дал понять, что не намерен комментировать ничьи слова по этим вопросам, за исключением Владимира Владимировича.

При этом, существует уверенность, что победа Зеленского подтолкнёт Путина к решению многих накопившихся вопросов в отношениях двух стран, зашедших в тупик за время президентства Порошенко. Прежде всего, по ценам на газ и переговорам по Донбассу. Именно на этом настаивал Медведчук в своём призыве к новому возможному руководству Украины.

Известно, что этот украинский политик питает особую страсть к Российской Федерации. Как уверяют эксперты, его слова вполне могут быть скрытым намёком Путина о первых шагах Зеленского на посту главы Незалежной. Кроме этого, в них содержится явный призыв – наладить отношения с Россией, обеспечить мир в непризнанных республиках и спасти народ от нищеты.

Действительно, непомерные тарифы продолжают душить украинского обывателя и обещают взлететь ещё выше в течении только этого года. Песков заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко будут обязательно смотреть в пресс-службе Кремля, а их запись, возможно, Путин посмотрит в выходной день.