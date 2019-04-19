«Дядя Вова, ты чего?»: Путин «вынес мозг» россиянам, отдав их деньги Киргизии

Сегодня, 12:57

Россия безвозмездно выделит Киргизии $30 млн, а Минкульт РФ предлагает помочь Франции восстановить Нотр-Дам, что многие граждане считают неправильным на фоне общего обнищания населения и роста долгов по зарплате.

В последнее время в России появились предпосылки для формирования негативной экономической тенденции. Сперва Росстат сообщил, что в стране выросли долги по зарплате на 14,2%. Затем стало известно, что в январе-марте по сравнению с прошлым годом сократились доходы россиян. Люди крайне остро и болезненно отреагировали на печальные новости, узнав, что государство при всём этом хочет продемонстрировать свои щедрость и заботу не им, а иностранцам.

Так, в социальных медиа по всей России пользователи уже культивируют возмущение тем, что власти протягивают руку помощи зарубежным партнёрам – Сирии, Киргизии и даже поддержавшей антироссийские санкции Франции. В САР Россия помогает восстанавливать разрушенную гражданской войной и террористами инфраструктуру, а Киргизии накануне выдала $30 млн безвозмездной помощи. При этом, в прошлом году Москва уже списала соседям долг $240 млн.

Терпение многих россиян лопнуло, когда министр культуры Владимир Мединский предложил помочь Франции в восстановлении сгоревшего собора Нотр-Дам. И это на фоне агрессивной риторики Парижа и их санкций по отношению к России. Позже Минкульт всё же уточнил, что деньги налогоплательщиков французам не отдадут. Однако сама идея уже вызвала протест в сети.

Люди среди прочего обращают внимание президента Владимира Путина на данную проблему. Два не укладывающихся в голове рядового россиянина события – рост долгов по зарплате и безвозмездная помощь Киргизии – вызвали выплеск негатива в адрес чиновников. «Дядя Вова, ты чего? Нам тоже деньги нужны», - пишет один из пользователей. Другой назвал происходящее «выносом мозга». Исходя из того, что в эпицентр проблемы многие поставили президента России, у некоторых россиян сложилась картина, будто это Путин всем «вынес мозг», отдав их деньги Киргизии. Однако с этой согласны не все.

Тот факт, что именно Владимир Путин способствовал списанию долгов Киргизии, ни у кого сомнения не вызывает. Президент отвечает за налаживание международных отношений и помощь партнёрам как раз в его зоне ответственности, чего не скажешь о социальных вопросах. Часть граждан обратила внимание, что долги по зарплате возникли не перед бюджетниками, а перед работниками частных предприятий. «Зарплату вам задолжали не власти России, а работодатели и спрашивать нужно у них..», - заявляют в обсуждении.

Ряд недовольных положением граждан признают, что Владимир Путин не может отвечать за удерживающих зарплату бизнесменов, однако замечают, что щедрые предложения в период кризиса всё же можно было не раздавать, как и деньги налогоплательщиков при неоднозначном отношении общества к проблемам Киргизии.