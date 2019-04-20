Путин не позволил бы разбомбить Югославию - Сербия выступила против антироссийских санкций

Сегодня, 05:27

Глава МИД Сербии заявил, что несмотря на курс евроинтеграции, страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям и планирует сохранить хорошие отношения с обеими сторонами. Санкции были названы контрпродуктивным методом воздействия на РФ.

Вслед за Сербией подобное заявление сделала и Греция, заметив, что ограничения вредят не только экономике страны, против которой введены санкции.

Также Сербский представитель заметил ,что если бы в 1999 году у руля России стоял бы Путин- никаких бомбардировок Югославии не было бы. И, возможно, сейчас страна была бы по-прежнему едина.

Возможно, эти пока ещё достаточно слабые голоса- предвестник грядущего потепления в отношениях с Западом. Не смотря на санкционный режим, Европа с каждым годом все больше и больше пытается выбраться из-под гегемонии США. Все меньше европейские страны напоминают вассалов, все больше проявляют свободы. Возможно, не за горами то время, когда Европа освободится от влияния США.