Сегодня, 10:21

Медведчук посоветовал вероятному будущему президенту Украины вернуть сотрудничество с РФ. От подобных действий улучшится ситуация в экономике обеих стран.

Фигура Медведчука не пользуется большой популярностью в Украине. Его дружба с Путиным осуждается достаточно многими.

Медведчук не призывает «целоваться и обниматься», он призывает к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. От двусторонних санкций и закрытия активного сотрудничества, по его словам, экономика Украины ежегодно теряет до 20 миллиардов долларов США. Он так же отметил, что начать следует с утверждения всех пунктов минских соглашений. Ведь эти пункты уже прописаны, осталось лишь утвердить порядок их исполнения.

До 2014 года экономики двух стран были достаточно глубоко интегрированы друг в друга. Все это – наследие Советского Союза, когда промышленность распределялась по всем союзным государствам. Даже после событий 2014 года развести экономики в стороны до конца не вышло. Хоть Украина и заявляла неоднократно о недопустимости сотрудничества с «агрессором», тем не менее, продолжала закупать в РФ не только гражданские, но и военные товары.

Фактически обе страны продолжают сотрудничать в области экономики, но делают это через дочек и посредников. Выход из серой зоны приведет к нормализации экономической ситуации.