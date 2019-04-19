Возвращение государя?: появились новые слухи о переносе столицы России из Москвы в Санкт-Петербург

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Среди экспертов-политологов и авторов анонимных политических блогов пошла новая волна слухов о возможном переносе столицы России в Санкт-Петербург. На этот раз перенос столицы России связывают с слухами о переезде Государственного Совета.

Государственный Совет РФ – неконституционный совещательный орган власти при президенте России. Данный орган власти рассматривает наиболее важные политические вопросы, вырабатывая советы и рекомендации для президента России и существует он с 2000 года. Формально, Государственный Совет не является органом государственной власти, так как обладает только совещательными, но не властными полномочиями. Однако, его председателем является президент России.

Именно с Государственным Советом в последнее время связывают так называемую «Проблему-2024» – вопрос о том, куда В.В. Путин может уйти с поста президента России. Несмотря на гипотезы о том, что в будущем Владимир Путин займёт пост главы Госсовета, передав президентское кресло кому-то другому, роль данного органа в жизни страны возрастает, так как на нём всё чаще и чаще обсуждается большое количество вопросов государственной важности.

В этой связи не удивляет появление слухов о том, что Государственный Совет переедет в Петербург и станет кузницей смыслов для российского государства. Якобы, решения Госсовета будут становиться фундаментом государственной политики, реализацией которой будут заниматься Правительство и Госдума. По мнению распространителей данных слухов, переезд в Санкт-Петербург, бывшей двести лет до 1918 года столицей Российской империи, Российской республики и РСФСР должен показать не только европейский характер государства, но и его историческую преемственность, в сочетании с имперской идеей существования России. Пересоздание смысла существования Госсовета может стать толчком для очередной эпохи реформ в России.

Как говорят опрошенные эксперты, действительно существует и пользуется весьма большой популярностью проект переноса Государственного Совета РФ в Санкт-Петербург, наравне с проектом объединения Конституционного и Верховного судов России с целью их последующего переезда в северную столицу. Однако, это всего лишь проекты, не получившие однозначного одобрения наверху. В их пользу говорит то, что децентрализация российского чиновничьего аппарата позволит снять нагрузку с Москвы, заставит различные государственные ведомства быстрее общаться друг с другом и, в то же время, придаст стимул развития для тех городов России, куда будут перенесены данные ведомства. С другой стороны, подобного проекта опасаются, так как видят в нём угрозу возникновения в стране нескольких равных друг другу центров политической силы с сильными тенденциями к сепаратизму и неподчинению федеральному центру. Поэтому однозначного решения по этим проектам пока нет.