Второй КНДР не будет - новый закон не предусматривает изоляции Рунета

Сегодня, 06:07

Российская либеральная общественность продолжает кричать и бунтовать в связи с вступлением в силу нового закона об обеспечении стабильности русского сегмента сети интернет. Повсюду раздаются вопли о том, что из России пытаются создать вторую Северную Корею.

Разберемся же в сути закона и выясним- станем ли мы второй КНДР.

Фактически новый закон, как раз таки должен обеспечить сохранение работы интернета в случае агрессивных действий какого-либо из государств, способных повлиять на работоспособность сети. Это означает, что если кто-то извне попробует отключить Россию, то банковские службы, государственные сети и другие элементы, завязанные на всемирной сети, смогут продолжать работу.

Конечно, многие не верят, что кто-то может просто взять и отключить страну от интернета, однако , недавно стало известно, что такое уже происходило. Во время сирийского конфликта американские спецслужбы по ошибке просто отключили отведенные Сирии IP блоки в марштрутизаторах. После этого стало понятно, что США имеют доступ к возможностям по отключению интернета в определенных странах.

Именно после того как этот случай стал известен, в РФ приступили к разработке мер, призванных не допустить полного отключения страны от интернета.

Сам закон является страховочной мерой на случае обострения конфликта с Западом до нового уровня.