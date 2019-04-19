«Запасной аэродром в Раде»: стало известно о планах Порошенко стать премьер-министром

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Действующий президент Украины Пётр Порошенко готовится в случае своего проигрыша во втором туре президентских выборов сохранить своё политическое влияние в жизни Украины и стать премьер-министром страны за счёт поддержки депутатов Верховной Рады. Такое мнение высказал украинский парламентарий Антон Геращенко.

По словам депутата Верховной Рады Антона Геращенко, Пётр Порошенко прекрасно осознаёт неизбежность своего поражения во втором туре. Согласно данным предварительных социологических опросов населения, более 70% украинцев собираются проголосовать во втором туре выборов за Зеленского. Прекрасно зная этот факт Пётр Порошенко готовит себе «запасной аэродром в Раде» в виде досрочных парламентских выборов.

По словам Геращенко, ориентируясь на свой результат в первом туре, Порошенко рассчитывает на то, что его хватит для проведения в парламент страны достаточного количества своих сторонников. За счёт такого предполагаемого большинства в украинском парламенте Порошенко планирует занять кресло главы украинского правительства, что позволит ему сохранить высокое положение в украинской политике и продолжить свою схватку с стоящим за Владимиром Зеленским олигархом Игорем Коломойским.

Нельзя сказать, что этот вариант развития событий сделает хорошо кому-то, кроме Порошенко. Постоянный кризис взаимоотношений между президентом и премьер-министром лишь приведёт к тому, что и без того коллапсирующее украинское государство получит усилившийся политический кризис. В конечном итоге, такое противостояние между двумя главными лицами государства может привести страну к ещё одному витку гражданской войны.