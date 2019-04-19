«Париж не защитят, Таллин - подавно!»: французские военные направились в Эстонию для её защиты от России

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В сети стереотипно высказались о последних действиях французов. По данным посольства Франции в Эстонии, министерство обороны Франции направит в Эстонию 300 военных, пять танков и ещё двадцать единиц бронетехники. Через четыре дня они прибудут в Эстонию, дабы быть готовыми защитить прибалтийскую республику от России.

По данным посольства Франции в Эстонии, министерство обороны Франции направит в Эстонию 300 военных, пять танков и ещё двадцать единиц бронетехники. Через четыре дня они прибудут в Эстонию, дабы быть готовыми защитить прибалтийскую республику от России.

Военные и техника лидирующего государства Европейского Союза прибудут в Эстонию, где будут дислоцироваться в городе Тапа. Эти военно-стратегические манёвры предпринимаются в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия сил НАТО в странах Прибалтики и Польше. Идейной основой данных действий американо-европейских военных является представление о том, что со дня на день российская армия нападёт на бывшие прибалтийские республики СССР и Польскую республику. Ранее Великобритания направила в Эстонию пять вертолётов Apache, цель которых заключается в сдерживании российской агрессии. Пользователи интернета не перестают язвить над этим фактом, используя стереотипы о слабости французской армии: «Париж не защитят, не говоря про Талинн».

Зачем России нападать на бывшие республики СССР и социалистического лагеря – ни один из военных экспертов НАТО толком объяснить не может. Вместо внятных и логических объяснений, западные медиа и эксперты предлагают пламенные, но слабо связанные идеологические и агитационные конструкции, которые пугают среднего европейца или американца «угрозой с востока» и «российским империализмом».

Такой подход крайне нравится руководству прибалтийских республик и Польши, так как позволяет пугая старших западных партнёров «агрессией Москвы», получать от США и Великобритании, Франции и Германии беспрерывный поток денежных средств и техники, вместе с военнослужащими стран НАТО, которые готовятся защищать чужие для них страны Восточной Европы.