Нефть не самое страшное - Украина лишилась российского угля

Сегодня, 04:31

Санкции, введенные Москвой против Украины в топливном секторе, затронули не только нефть. 72% угля на Украине российского происхождения, и это даже большая катастрофа, чем исчезновение российской нефти.

Большая часть экспертов волнуется именно за нефтепродукты. Но нефть - не самая страшная потеря Украины.

Уголь - основа энергетики почти любой страны. Без угля не будут работать ни системы отопления, ни электростанции. Украина сейчас оказалась в состоянии страшного кризиса - прошлый год достаточно сильно истощил запасы каменного топлива. А теперь после прекращения поставок из России, которая покрывала большую часть запросов Украинской энергосети, стране придется срочно найти нового, не менее крупного поставщика, который согласится поставлять уголь хотя бы по таким же ценам.

Судя по всему, в краткой перспективе, найти замену окажется просто невозможно. Украина встанет на путь веерных отключений света и полного отключения горячего водоснабжения.

Возможно, в такой ситуации Киев решится на силовое решение конфликта на Донбасе, ведь именно там находятся шахты каменного угля, способные покрыть потребности страны.