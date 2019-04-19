Путин боится нападать? Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

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Первый президент Украины оценил возможность начала открытой российско-украинской войны. По его словам «широкомасштабной российской агрессии» не существует, однако, война на Украине уже идёт какое-то время.

В интервью украинскому телеканалу «112 Украина» первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о своём видении современного положении Украины. Как выразился сам Леонид Кравчук – он не верит в то, что Владимир Путин может развязать широкомасштабную агрессию России против Украины.

Такая уверенность Кравчука вызвана его верой в несокрушимость постсоветского порядка и договорённостей, к созданию которых он, как один из трёх инициаторов распада СССР, наравне с президентами Белоруссии и России, приложил когда-то руку. По мнению Кравчука, любая широкомасштабная агрессия России против Украины чревата началом полноценного военного конфликта между Россией и странами запада, на который Россия просто не пойдёт.

Всё то, что на Украине принимают за «российскую агрессию» является лишь внутренней гражданской войной, вызванной ошибками предыдущего и действующего президентов страны. Эта война действительно есть и её нельзя скрывать от народа Украины. Таково мнение первого президента Украины Леонида Кравчука, по поводу происходящих сейчас на Украине событий.

Возникает вопрос, почему незадолго до второго тура президентских выборов на Украине о себе решил напомнить первый президент этой страны, давным-давно отошедший от дел? Скорее всего, причина в том, что риторика Кравчука подозрительно совпадает с риторикой антипорошенковских сил. В отличие от действующего президента Украины Петра Порошенко, уверенного в том, что Украина уже пять лет воюет с Россией, Зеленский придерживается той же точки зрения, что и Кравчук. Оба они утверждают, что Россия не воюет напрямую с Украиной, а лишь периодически помогает ополчению Новороссии. Остаётся лишь гадать, почему Кравчук решил проявить такую солидарность с Зеленским.