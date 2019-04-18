Бацька вам не Димон: Запрет РФ на ввоз нефти на Украину может наткнуться на противодействие Беларуси

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Очередной нефтяной спор может ещё сильнее запутать отношения трёх стран.

Указ премьер-министра РФ о прекращении поставок нефти на Украину, официально считается ответной мерой на «недружественные шаги» со стороны соседнего государства. Впрочем, в этом можно усмотреть некоторую дальновидность – в случае прихода к власти нового руководства Украины, с ним будет о чём поторговаться.

Кроме того, Москва явственно даёт понять, что уже морально готовит и Киев, и Минск к мысли, что вскоре им придётся обходиться без российской нефти. С пуском в эксплуатацию «Северного потока-2» постепенно уйдёт в прошлое значимость нефтепровода «Дружба», ставшего в последнее время камнем преткновения в отношениях России и Беларуси.

Тем не менее, вопрос о нынешней ситуации с транзитом нефти становится парадоксальным. Непонятно, как будет на деле осуществлён запрет на ввоз сырья на Украину, если нефтепровод пролегает через территорию Беларуси, и российские санкции могут наткнуться на её противодействие. Вполне вероятно, что Киев может при помощи Минска осуществлять так называемый реэкспорт нефти. Недавние заявления Лукашенко о возможности закрыть на ремонт важнейшие участки «Дружбы» показывают, что президент РБ может вести достаточно независимую политику от Москвы, особенно в конфликтных ситуациях.

Фраза Александра Григорьевича: «Россия обнаглела» может в полной мере найти поддержку и в Киеве, несомненно, придерживающегося того же мнения. При этом, оценивая решимость Бацька в ключевых вопросах внешней политики, многие подчёркивают «он вам не Димон», намекая на стремление Лукашенко решать дела исключительно с Путиным, как в 2011 году по вопросу всё того же нефтепровода «Дружба». Тогда личная просьба Владимира Владимировича нашла отклик у президента Беларуси и недопонимание было улажено.