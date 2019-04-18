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Печальную ситуацию в стране можно наблюдать практически по всем фронтам – здравоохранение, пенсии, сфера образования. Лишь оборонная промышленность и спорт семимильными шагами идут вперёд. По всей вероятности, благодарить за это нужно Алину Кабаеву – ведь она буквально живёт спортом.

Согласно отчёту Дмитрия Медведева за 2018 год, в России за чертой бедности проживает 19 миллионов человек. Но печальная ситуация с зарплатами и пенсиями отнюдь не единственная проблема страны.

Здравоохранение в России требует капитального «ремонта», как в прямом, так и в переносном смысле, причём, чем дальше от МКАД – тем больших вложений потребуется. Но вместо того, чтобы поднимать систему здравоохранения, правительство будто наоборот её добивает. За период с 2012 по 2018 годы по всей стране было закрыто порядка 1000 мед.учреждений и ликвидировано 165 тысяч больничных коек. В некоторых больницах страшно находиться на лечении – отвалившаяся штукатурка рискует рухнуть прямо на головы больных.

Система образования также претерпевает изменения. Порой и родители, которые пытаются помочь с уроками своим детям, недоумевают от странных условий задач в учебниках. Ситуация с ЕГЭ также неутешительная – и школьники, и многие родители убеждены, что данная система лишь морально выматывает ребёнка, по факту не проверяя уровень знаний школьника.

Что касается оборонной промышленности и спорта – тут ситуация прямо противоположная. Военная промышленность находится на пике своего развития. Беспилотный подводный аппарат «Посейдон», пистолет «Удав», тактическая установка «Филин» – современные разработки внушают страх зарубежным недоброжелателям. Владимир Путин является выходцем из силовых структур, поэтому развитие оборонной отрасли вполне объяснимо.

В последние годы активно развивается и спорт. Помимо того, что профессиональные спортсмены показывают всё лучшие результаты, спорт набирает популярность и среди простого населения. По всей стране открывается всё больше фитнес-клубов, спортивных секций и стадионов, обустраиваются хоккейные коробки и проходят массовые забеги «здоровья».

Вероятно, развитие спорта связано с любовью Алины Кабаевой, которая по многим предположениям является дамой сердца Владимира Путина. Она буквально живёт спортом – с детства занимается художественной гимнастикой, и занимала первые места в спортивных соревнованиях страны и мира. Возможно, именно благодаря Алине Кабаевой спорт в России находится на должном уровне. Алиночке спорт нравится, поэтому Владимир Путин его с удовольствием развивает.

Осталось только дождаться, чтобы Алине начали нравиться современные медицинские учреждения и прогрессивные учебные заведения.